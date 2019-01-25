В России в кафе прогремел взрыв: есть пострадавшие

В Саратовской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в рабочем поселке Лысые Горы. В подсобке кафе "Рандеву" взорвался газовый котел, после чего начался пожар на площади пять квадратных метров.

Как сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС, в момент взрыва в кафе проходила свадьба. По предварительным данным, никто не погиб, но шесть человек пострадали, им потребовалась госпитализация. Всего медики осмотрели 35 человек.

Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Открытое горение ликвидировали. Обстоятельства ЧП выясняются.