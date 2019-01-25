В субботу около 15:30 группа из 50-60 человек, нарушив требования закона Азербайджана «О свободе собраний», собралась на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе и предприняла попытку провести шествие, сообщает Главное управление полиции Баку.

Группа людей, допустив противозаконные действия, стала привлекать внимание окружающих, создавать панику среди населения, нарушать права граждан на отдых и продемонстрировала неподчинение сотрудникам полиции, находящимся на службе на данной территории.

Благодаря превентивным мерам, оперативно принятым сотрудниками полиции, было предотвращено незаконное уличное шествие, сопровождающееся нарушением общественного порядка. 15 задержанных участников акции были доставлены в управление полиции Ясамальского района, остальные удалены с территории.

10 человек из задержанных на основе решения суда были арестованы в административном порядке, пятерым было сделано устное предупреждение, после чего они были отпущены на свободу.