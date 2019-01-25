Лидер оппозиции: «Посольство США останется в Каракасе»

Посольство США остается в Каракасе, заявил в субботу председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, передает РИА Новости.

«Американское посольство продолжает работать в Венесуэле по распоряжению провозглашенной администрации, потому что мы друзья всех стран мира», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после митинга в Каракасе.

Отметим, что 23 января Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.