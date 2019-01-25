Открытое письмо интеллектуалов: «Идея Европы разваливается на глазах»

Письмо подписали французский философ Бернар-Анри Леви, писатели Милан Кундера, Орхан Памук, Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, а также другие, среди которых историки и нобелевские лауреаты. Авторы называют себя группой европейских патриотов, которые отказываются смиряться с «надвигающейся катастрофой».

Тридцать европейских интеллектуалов написали открытое письмо, в котором предупредили об опасности Европе накануне майских выборов в Европарламент. Если в ближайшее время не появится движение сопротивления, результаты голосования могут оказаться худшими за всю историю, говорится в письме — авторы считают, что следствием станет рост ксенофобии и антисемитизма в обществе. Текст опубликовала британская газета The Guardian.

По мнению авторов письма, в ближайшее время — спустя три четверти века после победы над фашизмом и через 30 лет после падения Берлинской стены — Европе предстоит столкнуться с новой битвой за цивилизацию.

Основной повесткой популистских сил являются призывы к восстановлению связи с «национальным духом» и построению «утраченной идентичности», говорится в письме. Авторы называют призывающих к этому политиков «лжепророками», которые охвачены своим желанием оказаться в центре всеобщего внимания. «Континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны Кремля. Идея Европы разваливается на наших глазах», — говорится в письме.

Авторы называют идею объединенной Европы единственной силой, которая может противостоять тоталитаризму.

«Мы должны бороться за идею Европы, иначе увидим ее гибель под волнами популизма», - говорится в письме.

«В этом странном поражении Европы, которое маячит на горизонте; новый кризис европейской совести, который обещает разрушить все, что с 1930-х годов сделало наши общества великими, благородными и процветающими — вызов либеральной демократии и ее ценностям», - говорится в письме.

The Guardian отмечает, что большинство аналитиков, следящих за избирательной кампанией в Европарламент, прогнозируют рост поддержки популистских, националистических и антиэмиграционных партий. Издание приводит высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал выборы шансом попрощаться с «либеральной демократией». Против призывов правоцентристов выступают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, отмечает издание.