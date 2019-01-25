Лидер оппозиции пообещал амнистию сторонникам Мадуро

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, возложивший на себя исполнение полномочий президента страны, опубликовал текст закона об амнистии, которую он намерен предложить военным и политикам, поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро, следует из его микроблога в Twitter.

"Устранение гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной ответственности за расследования, процессы, штрафы и санкции, которые были произведены с 1 января 1999 года по настоящее время", - гласит закон.

Также будут предоставлены конституционные гарантии в пользу гражданских и военных чиновников, согласно статьям Конституции 333 и 350.

"Амнистия призвана способствовать переходному политическому процессу посредством проведения свободных, прозрачных выборов с всеобщим голосованием. Военные и политики, которые будут способствовать восстановлению демократического порядка, смогут реабилитироваться в демократической жизни страны", - отмечается в документе.