Экс-глава ЦРУ – Трампу: «Грядет правосудие»

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал президента США Дональда Трампа за твит, в котором тот усомнился в справедливости обвинений против своего бывшего советника Роджера Стоуна, арестованного по «российскому делу», передает Mediaite.

Американский лидер ранее обратил внимание на то, что обвинения в лжесвидетельствовании предъявлены Стоуну, но почему-то обошли стороной экс-главу ФБР Джеймса Коми, юриста ФБР Лизу Пейдж, замешанную в любовном скандале, а также самого Бреннана.

Экс-глава ЦРУ в ответ заявил Трампу, что его «группа заговорщиков» медленно, но верно приближается к суду.

«Ваша клика беспринципных, неэтичных, нечестных и скупых друзей методично приближается к правосудию. Мы все знаем, куда ведет этот след. Если вашей полной некомпетентности недостаточно, чтобы изгнать вас из офиса, ваша все более очевидная политическая коррупция наверняка вас выведет», - сказал Бреннан.