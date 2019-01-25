Эпидемия кори дошла до Азербайджана

Как сообщила haqqin.az замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана Афаг Алиева, корь проникла в Азербайджан, но пока зафиксировано заражение этой опасной инфекцией нескольких десятков взрослых и не больше десяти детей. Летальных исходов не было.

Директор Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе предупредил население о том, что страна на пороге эпидемии кори. Как передает грузинское информагентство İPN, уже 580 человек заразились корью в Тбилиси, Мегрелии, Имеретии, Кахетии и в других регионах. В стране началась активная кампания прививок. За последние несколько дней от кори привиты почти 12 тысяч граждан. «В отличие от гриппа, корь могут остановить лишь прививки», - убежден Паата Имнадзе.

«В основном корью болеют люди, которым по разным причинам не были сделаны прививки против нее. В Азербайджане детям в возрасте одного года и шести лет в обязательном порядке делают плановые прививки, что максимально снижает распространении этой инфекции. В медицинские учреждения Баку уже обращаются взрослые за коревой вакцинацией. Мы готовимся к превентивным мерам массовой противокоревой вакцинации. Вакцина против двух инфекций - кори и краснухи уже заказана Минздравом, и в начале марта в стране будет достаточно данного препарата для проведения массовой прививки», - отметила врач-эпидемиолог.

Такая вакцинация, по словам А.Алиевой, уже проводилась во время вспышки кори в 2013 году и эпидемии в соседних странах в 2016 году. В данное время вспышка кори отмечается практически во всех европейских странах, особенно много случаев в Украине. Немало заболевших и в соседнем Казахстане. В 2016 году вакцинация охватывала миграционную категорию населения и людей, оказавшихся в контакте с больными корью. Какая категория населения будет вакцинирована в этом году, зависит от того, как поведет себя инфекция в ближайшее время.

Отметим, что корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. По данным ВОЗ, несмотря на наличие безопасной и затратоэффективной вакцины, в 2017 г. корь стала причиной 100 тысяч смертей в мире, в основном детей в возрасте до 5 лет.

За период с 2000 по 2017 гг. противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%. В 2000-2016 годы вакцинация от кори предотвратила, по оценкам специалистов, 20,4 миллиона летальных исходов, что свидетельствует о высокой эффективности противокоревой вакцины и серьезным достижением мирового здравоохранения в этом направлении.