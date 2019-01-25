И посол Азербайджана в Великобритании на церемонии награждения Литературной премией

В Лондоне состоялась церемония награждения Литературной премии Hertfordshire Press 2018. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Евразийскую творческую гильдию.

Награждение премии Hertfordshire Press состоялось в одном из знаковых мест для писателей Лондона - British Library. Более 30 ярких представителей творческой элиты Великобритании и Евразии почтили своим присутствием на церемонии в одном из самых престижных залов Британской библиотеки- Eliot Room. На церемонии присутствовал посол Таджикистана в Великобритании - Масуд Халифазода. Также на мероприятии были представители посольств Азербайджана и Казахстана.

Лауреатом премии стала автор сборника рассказов «Сказки бабушки Гульсифат» - таджикская писательница Гульсифат Шахиди.

Все это только доказывает возрастающую популярность литераторов из Евразии на международной арене. Победители получили награды из рук Марата Ахмеджанова - издателя Hertfordshire Press и вице-президента Eurasian Creative Guild, London.