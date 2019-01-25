Вице-президент ПА ОБСЕ приветствует переговоры Алиева с Пашиняном
Парламентская Ассамблея ОБСЕ поддерживает возобновление переговоров между главами Азербайджана и Армении, заявила haqqin.az вице-президент ПА ОБСЕ Маргарет Седерфельт. Сама она убеждена, что очень важно поддерживать динамику переговорного процесса между двумя конфликтующими странами.
«Отрадно, что господин Алиев и господин Пашинян обсудили урегулирование этого сложного конфликта. Кавказ - одно из уникальных мест Земли, и установление мира в этом регионе необходимо всем его многочисленным народам. ОБСЕ готова поддерживать стороны в процессе разрешения конфликта. Мы призываем и азербайджанскую, и армянскую стороны к установлению прочного мира, потому что военного решения этой проблемы нет. Думаю, интенсивные переговоры между сторонами приведут к позитивным результатам. Очень важно в этой связи, чтобы власти обеих стран готовили свои народы к миру», - сказала ответственный сотрудник ОБСЕ.