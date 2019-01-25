Стрельба в США: пятеро убитых

Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, полиция ведет розыск подозреваемого, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как пишет агентство, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.

Полиция полагает, что эти два случая связаны между собой. Подозреваемый - 21-летний молодой человек находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.