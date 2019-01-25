Азербайджан может увеличить прокачку нефти по Баку-Новороссийск

Азербайджанская госкомпания SOCAR в феврале 2019 года планирует увеличить прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск до 85 тысяч тонн нефти, сообщил Trend источник, знакомый с ситуацией.

"В январе в северном направлении планируется отгрузить 80 тысяч тонн нефти, а в целом в первом квартале 2019 года планируется прокачать по данному трубопроводу 320-325 тысяч тонн нефти", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в декабре по трубопроводу Баку-Новороссийск SOCAR прокачала 170 тысяч тонн нефти.

SOCAR в 2018 году транспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск около 1,3 миллиона тонн нефти против 1,5 миллиона тонн, транспортированных в 2017 году. Ранее сообщалось, что в 2019 году по трубопроводу Баку-Новороссийск планируется отправить на экспорт 1,5 миллиона тонн нефти.