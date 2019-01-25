Мамед Эфендиев 10:16

В прошлом году спрос на нефть в мире, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), вырос на 1,3 млн баррелей в день - до 99,2 млн баррелей в день. А в текущем году МЭА сохранило прогноз по глобальному росту спроса на нефть на уровне 1,4 млн баррелей в день - до 100,7 млн баррелей в день. Средние цены ныне ожидаются ниже прошлогодних значений, что будет способствовать ускорению роста мирового спроса в 2019 году, даже несмотря на возможность замедления глобальной экономической активности. В целом же картина на мировом нефтяном рынке сложилась неоднозначная: потребителям помогло падение цен на нефть в конце прошлого года, были отмечены признаки ослабления торговой напряженности, но общий тон в мировой экономике остается не слишком оптимистичным.

На этом фоне ужесточается конкуренция между производителями сланцевой и традиционной нефти. И если в ближайшие годы ожидается рост доли сланцевой нефти в глобальном предложении с 6% до 10%, то затем такой рост прекратится из-за выработки запасов. С таким заявлением выступил глава одной из ведущих американских сланцевых компаний Hess Джон Хесс на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его мнению, сланцевым компаниям США нужна более дорогая нефть (нефть марки WTI на уровне около $60 за баррель), в противном случае дальнейшие инвестиции в этот сектор будут нецелесообразны. Этим он объясняет и наблюдающийся сегодня дефицит инвестиций в добычу. "Сейчас сырьевая база очень большая. Но в конечном счете мы приближаемся к тем активам, которые не так привлекательны, как те, что разрабатываются сейчас. Так что сланец - это не Саудовская Аравия", - признается Хесс. Проблема, конечно, серьезная, о ней много пишут СМИ. Но, как выясняется, она не единственная. Многие эксперты считают, что у сланцевых компаний в ближайшее время возникнет новая проблема - вода. Да, вода - ключевой компонент в процессе фрекинга, и бурильщики используют ее в больших количествах. А значительная часть ожидаемого роста добычи в течение следующего полугодия связана с бассейном Permian, где воды становится все меньше. По расчетам аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, вода уже составляет около 15% от стоимости добычи из сланцевой скважины. А общие расходы на воду, как ожидается, удвоятся в течение следующих 5 лет до 22 млрд долларов. При этом разведка и добыча в среднем будут выполняться с использованием 50 баррелей воды на каждый фут.