Дипломаты из США покинули Венесуэлу

Сотрудники посольства США в Венесуэле покинули страну, сообщает сайт МИД республики.

В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты вывезли дипломатов из Каракаса в назначенный срок. В свою очередь, Венесуэла начала процесс отзыва сотрудников дипмиссии в Вашингтоне.

МИД страны намерен создать бюро по интересам в каждой из столиц. Переговоры между сторонами должны пройти в течение 30 дней. Несколько дипломатов остались представлять интересы стран в посольствах для достижения соглашения.