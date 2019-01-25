Армения обвиняет азербайджанских хакеров во взломе 2-х тысяч аккаунтов
Эксперт по национальной безопасности Самвел Мартиросян заявил, что азербайджанские хакеры взломали около 2-х тысяч армянских адресов электронной почты и входных данных фейсбук-аккаунтов, вплоть до телефонных логинов.
Мартиросян поделился файлом со взломанными адресами и аккаунтами. «Я внес в эти документы взломанные счета, удалив пароли. По принципу случайности я проверил несколько счетов: вход возможен. Проверьте (комбинация Ctrl F поможет искать в файле) - если нашли себя, срочно войдите, поменяйте пароль, пока азербайджанцы не унесли счета», - написал эксперт в своем фейсбуке.
Он добавил, что азербайджанские хакеры заявили о похищении 10 тысяч счетов, но, по его данным, эта цифра сильно завышена, так как большая часть счетов повторяется.
Также Мартиросян объяснил, каким образом происходит взлом. «Это фишинговая атака. Человек пишет ложное письмо, например, от имени администрации mail.ru, требуя внести определенные данные. Таким образом, жертва отдает пароль собственными руками».
Это уже далеко не первый случай, когда армянский эксперт сообщает о взломе большого числа аккаунтов в Армении. В ноябре 2017 года он также представил электронные адреса и номера телефонов пользователей фейсбука, чьи аккаунты якобы были взломаны.
Следует отметить, что и армянские хакеры периодически проявляют активность, причиняя вред азербайджанским пользователям и сайтам. Сам Мартиросян в августе 2014 года признал, что армяне взломали сайт haqqin.az. В дни обострения ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск haqqin.az сообщал читателям оперативную и достоверную информацию, основанную на сведениях из собственных источников, и эффективно предотвращал попытки информационной провокации со стороны Армении. Ежедневная посещаемость сайта переваливала за 130 тысяч уникальных IP, в связи с чем хакеры армянской террористической организации АСАЛА устроили на него атаку и вывели из строя на пару часов.
Также на память приходят действия армянской хакерской группы, опубликовавшей в сети секретные документы и паспортные данные азербайджанцев. В открытом доступе были выставлены около тысячи азербайджанских паспортов.