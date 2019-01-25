За мониторингом и разбирательством в металлоплавильном цехе по улице Матлаба Агаева в столичном поселке Кешля понаблюдали и сотрудники Report.

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели очередной рейд в связи с выбросами в атмосферу промышленных предприятий.

Причиной проведения рейтинга по указанному адресу послужила жалоба проживающих на территории граждан в связи с выбросами и неприятным запахом из цеха.

Во время рейда проживающие на территории граждане попросили устранить возникшее беспокойство. Специалисты министерства, в свою очередь, заявили, что будут держать этот вопрос в центре внимания и примут необходимые меры в случае, если количество вредных выбросов в атмосферу превысит допустимую норму.

Представившийся полномочным представителем цеха мужчина оказал сопротивление сотрудникам МЭПР и прессы и помешал проведению осмотра территории цеха. Сотрудникам МЭПР удалось проникнуть в производственную зону цеха только после вмешательства сотрудников полиции.

Как сообщили Report из МЭПР, после объявления результатов проведенного на территории мониторинга, в связи с данным цехом будут приняты меры.