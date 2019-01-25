Значительная часть британцев отрицает Холокост

Значительная часть британцев не верит в Холокост, пишет The Guardian со ссылкой на данные опросов.

Как отмечается, такое мнение приходится на каждого двадцатого человека.

При этом почти половина опрошенных не смогли назвать примерное количество жертв трагедии. Также 8% британцев заявили, что масштабы геноцида преувеличены, а 5% вообще не слышали о Холокосте.

В издании подчеркнули, что данное исследование показало высокий уровень невежества среди населения, и это шокировало экспертов.