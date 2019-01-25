Азербайджанские проекты борются за звание лучших в мире Онлайн-голосование
Меры, реализуемые в последние годы для обеспечения комплексного социально-экономического развития страны, создали почву и для развития ненефтяного сектора. Под брендом Made in Azerbaijan на мировые рынки уже экспортируется целый ряд товаров и проводятся международные выставки.
Безусловно, это развитие не обошло стороной и сферу высоких технологий. Проводящее государственную политику в этом направлении Министерство связи и высоких технологий предприняло ряд важных шагов. Проекты, подготовленные структурами этого министерства, демонстрируются на различных выставках и участвуют в международных конкурсах.
Так, на международный конкурс «Награды Всемирного саммита по информационному обществу – 2019» Международного союза электросвязи представлен ряд азербайджанских проектов.
Проекты, реализуемые Министерством транспорта, связи и высоких технологий, программы и приложения, разработанные специалистами подведомственных структур министерства, получили право на участие в конкурсе в различных номинациях.
Несколько проектов уже отобраны оргкомитетом и представлены на голосование. В ходе онлайн-голосования, которое продлится до 10 февраля, будут определены победители по 18 номинациям, а также 72 чемпионских проекта. Победители будут объявлены на Форуме по исполнению решений Всемирного саммита по информационному обществу (The World Summit on the Information Society), который пройдет 8-12 апреля 2019 года в Женеве (Швейцария).
Отметим, что Всемирный саммит по информационному обществу с 2004 года проводится Международным союзом электросвязи – специализированной структурой ООН в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Для победы отечественных проектов под брендом Made in Azerbaijan им необходимо набрать высокие результаты в онлайн-голосовании.
В качестве номинантов выступают следующие проекты: «От идеи к бизнесу» (I2B – Idea to Business, 1-я категория), «Система жалоб в апелляционные советы» (Appeal Board Complaint System, 1-я категория), «Открытые данные» (Open Data, 3-я категория), «Говорящая библиотека» (Speaking Library, 6-я категория), «Мобильная подпись» (Mobile Signature, 7-я категория), ARİS (7-я категория), «Централизованная система расчета» (Centralized Accounting System, 8-я категория).
В двух категориях представлено по 2 азербайджанских проекта: в первой категории – «От идеи к бизнесу» и «Система жалоб в апелляционные советы», в седьмой – ARİS и «Мобильная подпись». Между тем, согласно правилам, в каждой категории можно проголосовать только за 1 проект.
Также в голосовании принимают участие проекты, являющиеся резидентами Парка высоких технологий Министерства транспорта, связи и высоких технологий: iQrex (8-я категория) и «Платформа здорового образа жизни» (Healty Living Support Platform, 10-я категория).
Приняв участие в голосовании, можно внести вклад в победу азербайджанских проектов. Проголосовать можно, пройдя по указанной ссылке – https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/prizes/2019/.