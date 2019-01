Меры, реализуемые в последние годы для обеспечения комплексного социально-экономического развития страны, создали почву и для развития ненефтяного сектора. Под брендом Made in Azerbaijan на мировые рынки уже экспортируется целый ряд товаров и проводятся международные выставки.

Так, на международный конкурс «Награды Всемирного саммита по информационному обществу – 2019» Международного союза электросвязи представлен ряд азербайджанских проектов.

Проекты, реализуемые Министерством транспорта, связи и высоких технологий, программы и приложения, разработанные специалистами подведомственных структур министерства, получили право на участие в конкурсе в различных номинациях.

Несколько проектов уже отобраны оргкомитетом и представлены на голосование. В ходе онлайн-голосования, которое продлится до 10 февраля, будут определены победители по 18 номинациям, а также 72 чемпионских проекта. Победители будут объявлены на Форуме по исполнению решений Всемирного саммита по информационному обществу (The World Summit on the Information Society), который пройдет 8-12 апреля 2019 года в Женеве (Швейцария).