Мадуро отреагировал на ультиматум от европейских стран
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил на ультиматум от Франции, Испании, ФРГ и Великобритании. Свое мнение он сообщил телеканалу CNN Turk.
Эти страны потребовали объявить о выборах в течение восьми дней. В противном случае они признают президентом страны лидера оппозиции Хауана Гуайдо.
В ходе интервью Мадуро призвал отказаться от ультиматума, подчеркнув, что страна не зависит от Европы.
Он также добавил, что мнение европейских элит не отражает мнение народа, и что они в данном случае ведут себя высокомерно.