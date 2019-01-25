ФРГ откажется от угольной энергетики

К концу 2038 Германия должна отказаться от использования угля для производства электроэнергии, передает MIGnews.

Такое решение приняла правительственная комиссия по вопросам угля во время заседания, которое длилось почти 21 час.

При этом, в 2032 году планируется проверить, возможно ли перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035 год.

Этот отказ будет стоить стране 40 млрд евро, которые в течение 20 лет должны получить из федерального бюджета земли, где добывается уголь (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Саксония-Анхальт).