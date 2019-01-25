Неизвестные ворвались в посольство Камеруна в Берлине

Неизвестные лица ворвались минувшей ночью в посольство Камеруна в Германии и нанесли ряд повреждений, никто не пострадал. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в правоохранительных органах столицы ФРГ.

"Около 10 человек ворвались в здание и выдвинули политические требования", - отметили в полиции, не уточнив, чего именно требовали неизвестные.

"Относительно обстоятельств случившегося мы пока не можем ничего сказать. Мы должны изучить ситуацию", - сообщил представитель правоохранительных органов. Рано утром в воскресенье полицейские вывели людей из здания.