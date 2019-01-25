В Армении из-за голодовки умер политзаключенный

В пресс-службе тюрьмы отметили, что 26 января, около 06:15, в связи с резким ухудшением самочувствия арестованного УИУ «Нубарашен» Минюста Армении Мгера Егиазаряна (1968 года рождения, обвиняемого по ч.2 и 3 ст. 178 и ч.2 и 3 ст. 38-34-312 Уголовного кодекса Армении) была вызвана скорая помощь, которая около 06:35 зафиксировала биологическую смерть арестованного лица. По факту ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мгер Егиазарян 5 декабря 2018 года объявил голодовку.

Егиазарян был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности, затем арестован в декабре прошлого года по обвинению в мошенничестве и вымогательстве денег у военных. По данным следствия, Мгер Егиазарян, в период с февраля 2014-го по октябрь 2018 года, лично или через посредников требовал и получал под предлогом дачи взятки от военных разные суммы – от 180 тысяч до 4 млн 775 тысяч драмов (10 тысяч долларов), обещав им трудоустройство, продвижение по службе или решение других вопросов.