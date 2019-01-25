Костанян: "Азербайджан готовит против Армении иск на 50 миллиардов"

Бывший представитель Армении в ЕСПЧ Геворк Костанян располагает информацией о том, что Азербайджан готовится представить новый иск против Армении в Европейский суд. Имеющейся информацией Костанян поделился в интервью www.tert.am.

«К сожалению, я располагаю информацией о том, что Азербайджан готовится представить иск против Армении в контексте карабахского конфликта, и иск содержит политическую компоненту. То есть в ходе обсуждения вопроса предметом рассмотрения будут все направления конфликта – политическое, юридическое, социальное, культурное. Самое плохое, что имеется серьезный экономический компонент, так как иск в размере 50 млрд долларов направлен против Армении», - сообщил Костанян.

По его словам, азербайджанские послы заключают соглашения в различных европейских странах с юристами и адвокатами, создают адвокатскую группу для представления иска.