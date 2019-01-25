С выставки Куинджи в Третьяковке украли картину «Ай-Петри»

Полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» (1908) пропало из Третьяковской галереи. В музее сейчас проводится выставка художника.

Предположительно, можно говорить о похищении, отмечает «Говорит Москва». Якобы злоумышленник под видом сотрудника музея вытащил картину из рамы и сбежал.

Посетители сообщили, что выход охраняет полиция, всех досматривают.

Пресс-секретарь Третьяковки Анна Котляр заявила радиостанции, что у нее пока нет никакой информации о произошедшем в выставочных залах. МВД тоже отказывается от комментариев.

Минкульт РФ подтвердил пропажу, пишет РБК со ссылкой на главу одного из департаментов ведомства Владислава Кононова.

Во сколько оценивается ущерб, пока не сообщается.

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