Мадуро привел армию в боеготовность
Армия Венесуэлы начала масштабную проверку военной техники перед учениями. Об этом сообщил в своем Twitter президент страны Николас Мадуро.
Президент запустил прямую трансляцию репортажа, снятого во время его посещения стрельб. На кадрах видны десантные катера на воздушных подушках, бронированные машины пехоты, смотры личного состава, а также танки. Глава государства лично прокатился на одном из них. Отмечается, что крупные учения в стране начнутся 10 февраля.
Мадуро написал, что армия «готовится защищать суверенитет и территориальную целостность» страны.