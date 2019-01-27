Во Франции начали разработку гиперзвукового оружия
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила о начале работ по созданию нового ходового макета-демонстратора гиперзвукового планера, передает ТАСС.
Парли отметила, что гиперзвуковое оружие будет разрабатываться в рамках программы V-MaX («Экспериментальный маневрирующий носитель»).
По ее словам, V-MaX «станет подлинным технологическим прорывом» в области военных сооружений. Франция наравне с Россией, США и Китаем станет четвертой страной, имеющей новейшие гиперзвуковые ракеты.
«Многие страны в настоящее время оснащаются таким оружием. Франция не может себе позволить выжидать», — добавила Парли.