Лондон может объявить военное положение после брексита

Великобритания в случае неупорядоченного брексита может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране. В правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на газету The Sunday Times.

Как отмечает издание, правительство в Лондоне в подобных обстоятельствах также получит право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека. «Довлеющая тема во всех вопросах, касающихся планирования на случай хаотического брексита - это гражданское неповиновение и страх, что оно может привести к гибели людей в случае нехватки продовольствия и медикаментов», - пояснил газете информированный источник.

Другой собеседник издания сообщил, что планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году.