В Украине начали продавать гривны в рулонах

Национальный банк Украины продал на аукционе неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен. Общая сумма составила 9,8 миллиона гривен, говорится в сообщении регулятора.

Аукцион проходил в системе электронных торгов, которая предусматривает возможность удаленного доступа. Участники подали заявки на приобретение десяти тысяч листов номиналом две гривны, три тысячи номиналом пять гривен и две тысячи — десять гривен.

Ранее, 17 января, сообщалось, что Нацбанк Украины перестанет печатать купюры номиналом пять и десять гривен. Пятигривневые монеты будут вводиться в оборот в 2019 году, десятигривневые — в последующие годы.

Вместе с тем отмечалось, что купюры номиналом пять и десять гривен продолжат выпускаться, но ограниченным тиражом. Они будут предназначены для коллекционеров.