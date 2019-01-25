Эльмир Алиев, отдел спорта 01:51

16-17 февраля в Баку на Национальной гимнастической арене пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, в котором примут участие спортсмены из 31 страны

По гимнастическим меркам это весьма крупное соревнование, значимость которого за последнее время возросло в разы. Для сравнения в аналогичном этапе Кубка мира в Баку в 2016 году принимали участие лишь 13 стран. Значительное увеличение числа команд связано с изменившейся системой отбора на Олимпийские игры (прыжки на батуте входят в олимпийскую программу). Теперь спортсменам необходимо зарабатывать лицензионные очки на Кубках мира, поэтому в Баку приедут практически все сильнейшие батутисты планеты. Будут среди них и спортсмены, которых считают звездами мировой гимнастики. Это олимпийские чемпионы Владислав Гончаров (Беларусь), Розанна Макленнан (Канада), Донг Донг (Китай), призеры Олимпиады Джейсон Барнетт (Канада), Лей Гао (Китай), Бриони Пейдж (Великобритания), Дмитрий Ушаков (Россия), чемпион мира Олег Рябцев (Беларусь), чемпион Европы Диого Ганшиньо (Португалия) и другие. Через полтора года эти люди будут бороться в Токио за медали Олимпиады. Они – самое крутое, что есть в современном мировом батуте, и у азербайджанских зрителей будет шанс наблюдать за ними воочию, сидя на трибунах Национальной гимнастической арены (НГА).

16 февраля соревнования стартуют в 10:00, а 17-го числа финальный день начнется в 12:00. Билеты уже в продаже. Их можно приобрести в кассе НГА, а также через интернет на сайте арены – mga.az. Все очень легко и просто! При покупке билетов в режиме онлайн достаточно ввести свой адрес электронной почты и оплатить покупку при помощи банковской карты. После этого купленный билет будет отправлен по указанному электронному адресу. Его можно распечатать, а можно при входе на арену просто показать на своем телефоне или планшете. Цена билетов на первый день Кубка мира составляет 10 манатов. Во второй день, когда состоятся финалы, посмотреть на лучших батутистов мира можно будет за 15 манатов. Интересно, что, согласно статистике, примерно 15 процентов билетов на гимнастические соревнования в Баку покупаются в режиме онлайн, что можно считать достаточно высоким показателям для соревнований, проходящих на НГА. Также стоит отметить, что в гимнастических клубах и обществах билеты продаются со скидкой.

Да, в Азербайджане пока не сложилась культура семейных походов на спортивные мероприятия (исключением могут быть разве что международные футбольные матчи). Федерация гимнастики Азербайджана предпринимает все усилия, чтобы эту культуру привить, и создает хорошие условия, дабы родители могли приводить на соревнования детей, как водят их, к примеру, в кино. В этом плане есть определенный прогресс с художественной гимнастикой. Состязания и гала-выступления по этой дисциплине собирают гораздо больше зрителей, нежели относительно новые для Азербайджана виды - такие как прыжки на батуте, тамблинг, аэробика и даже пользующаяся огромной популярностью во всем мире спортивная гимнастика. В Европе и США все эти виды спорта собирают многотысячные залы. Люди приходят посмотреть на соперничество мастеров, как на шоу, понимая его зрелищность. Организаторы соревнований на Национальной гимнастической арене делают все, чтобы и в Азербайджане приобщились к традиции массово ходить на спорт, получать удовольствие от выступлений лучших в своем виде спорта. В том числе и поэтому наша Федерация ежегодно проводит по несколько крупных международных соревнований.

У тех, кто посетит Национальную гимнастическую арену 16 и 17 февраля, будет возможность не только посмотреть на звезд первой величины, но и поболеть за представителей Азербайджана. Как уже сообщал haqqin.az, наша сборная заявила на престижные соревнования пятерых спортсменов. Это батутисты Руслан Агамиров, Олег Пиунов, Илья Гришунин, Вероника Земляная, а также Михаил Малкин (тамблинг). Победители прошлогоднего Кубка мира в Швейцарии Агамиров и Гришунин будут выступать как в личных соревнованиях, так и в паре. Пиунов примет участие в индивидуальных состязаниях. Серебряный призер чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках Вероника Земляная выступит в личных соревнованиях батутисток, а чемпион мира среди молодежи и чемпион Европы среди взрослых Михаил Малкин – наш единственный представитель в турнире по тамблингу. Лидером команды является призер Европейских игр Илья Гришунин. Усилит сборную Азербайджана возвращение в строй Олега Пиунова, который на год покинул Баку, перебравшись по личным причинам в родной Краснодар. Недавно он вернулся, и Федерация гимнастики Азербайджана пошла спортсмену навстречу, приняв его в команду. Правда, пока не совсем понятно, удастся ли Пиунову после столь длительного отсутствия набрать прежнюю форму к Кубку мира.