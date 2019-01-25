Задержан похититель картины Куинджи

Сотрудники МВД совместно с ФСБ России по горячим следам задержали подозреваемого в хищении картины Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, подозреваемым оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Полотно изъяли правоохранители.

Отмечается, что преступление было совершено из корыстных побуждений. Подозреваемый в декабре 2018 года был задержан за хранение наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает возможных соучастников, расследование дела продолжается.

О краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» стало известно ранее, 27 января. Полотно было украдено на глазах посетителей. До последнего момента все думали, что полотно забрал работник музея.