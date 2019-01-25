Мадуро готовится сбежать из Венесуэлы?

Информированные источники распространяют в социальных сетях информацию о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вывозит ценности из страны, сообщает haqqin.az .

Согласно информации, накануне в течении дня несколько бизнес-джетов вылетели из аэропорта Каракаса и взяли курс на Карибское море. Источники предполагают, что самолеты, на полпути выключившие транспондеры, приземлились на Кубе.

Местные источники заявляют, что золото в слитках из бронемашин было загружено в эти самолеты. По мнению экспертов, Мадуро принял решение о вывозе ценностей из страны. Отмечается, что сам он не покинул Каракас.

Напомним, что 23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.