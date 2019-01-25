Подробности смертельного ДТП в Билясуваре

Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия в Билясуварском районе, в результате которого погибли и пострадали несколько человек, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, накануне вечером на 96-м километре автодороги Алят-Астара, проходящей через село Хырмандалы Билясуварского района, перевернулся Mercedes-Vito, который возвращался из Ирана в Баку.

В результате ДТП на месте происшествия скончались 61-летняя Пюрзяханум Дамирова, 53-летняя Эльмира Алиева и 35-летняя Эльнара Гашимова.

16-летний Гайюм Гашимов и 66-летний Вели Амиров были госпитализированы с различными повреждениями в Билясуварскую центральную районную больницу. Из-за тяжелого состояния Амиров впоследствии был отправлен в Баку.