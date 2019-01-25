Минздрав о смерти чемпиона мира

Министерство здравоохранения распространило заявление в связи со смертью чемпиона мира по боям без правил Хамиса Мамедова.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров, 24 января Хамис Мамедов был госпитализирован в клиническую больницу №3 с острой бронхопневмонией. Однако, несмотря на все предпринятые реанимационные меры, 26 января Хамис Мамедов скончался.

Как отметил Абубекиров, родственники решительно отказались, чтобы тело Мамедова было отправлено на медицинское обследование. Исходя из первичных результатов анализа Мамедову был поставлен диагноз "тромбоэмболия артерии легких".