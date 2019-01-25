Президент США Дональд Трамп обдумывал возможность военного вторжения в Венесуэлу две недели назад. Об этом сообщает портал Axios, пишет «Газета.ру».

Как отмечается, он советовался по этому поводу с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

«Что вы думаете об использовании военной силы?», - якобы спросил Трамп.

Такой вопрос удивил сенатора, и он заявил, что американский президент хочет вторгаться повсюду. На это Трамп ответил, что всего лишь хочет использовать военную поддержку в случаях, когда что-то угрожает национальной безопасности США.

Однако подчеркивается, что нет оснований полагать, что Трамп действительно намерен совершить военное вторжение.