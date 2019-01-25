Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» канала «Россия 1» на полях Всемирного экономического форума в Давосе прокомментировал сегодняшнюю ситуацию на международной арене, когда правил просто нет – в международной торговле, во взаимоотношениях между странами, сообщает «Москва-Баку».

«Отсутствие правил или их нарушение, конечно, чревато последствием. То есть нарушается доверие, сокращается уровень взаимодействия между странами. Наоборот, это приводит к определенным конфликтам, к определенным сложностям, напряжению в отношениях между многими странами. Печально наблюдать сегодняшнюю картину, это касается, как я и сказал, и международных вопросов и вопросов, связанных с экономической проблематикой. И подрывается доверие, подрывается предсказуемость и сложнее становится вести бизнес», - заявил президент Алиев.

Отметим, что отрывок интервью президента Азербайджана вышел 27 января в программе «Вести недели». Полная версия интервью с президентом Азербайджана выйдет сегодня, 28 января.