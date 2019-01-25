Mercedes-Benz предлагает обслуживание автомобилей с истекшим сроком гарантии

11:52

Одним из наивысших достижений в истории человечества было именно изобретение автомобиля. Со дня создания автомобиля человек в скором времени смог узнать ему цену. Сегодня же никто не может представить себе без него жизнь. Однако, как и любой механизм, автомобиль тоже требует регулярного технического обслуживания. Развитие автомобильной промышленности в последнее время сопровождается использованием самых передовых технологий, оборудования и специальных материалов в производстве автомобилей. Техническое обслуживание таких автомобилей требует применения обновляемого изо дня в день оборудования, программного обеспечения для диагностики и особых знаний.

Именно по этой причине производитель доверяет техническое обслуживание производимых им автомобилей только непосредственно уполномоченным официальным партнерам. Взамен производитель требует от официальных партнеров только рекомендуемое им специальное оборудование, программное обеспечение для диагностики и систематическое усовершенствование знаний сотрудников. То есть никто не может знать лучше свойства автомобиля, чем сам производитель. Компания Даймлер АГ, занимающаяся производством автомобилей Мерседес-Бенц, применяет самые передовые технологии в мировой автомобильной промышленности и определяет новые призывы в данном направлении. Официальные партнеры Даймлер АГ в Азербайджане гарантируют выполнение самых сложных видов ремонтных работ с использованием новейших технологий и специального оборудования, и высокое качество, в соответствии с высокими стандартами Даймлер АГ.

Лица, заказывающие техническое обслуживание автомобилей марки Мерседес-Бенц в официальных сервисных станциях производителя, наряду с вышеупомянутым, обладают также рядом нижеследующих полномочий: При оказании технического обслуживания используются поставляемые производителем оригинальные запасные части; На применяемые запасные части и оказываемые сервисные услуги выдается гарантия сроком в 24 месяца; Для решения сложных вопросов отправляется специалист непосредственно самим производителем; После завершения гарантийного срока тоже предоставляются гарантийные ремонтные условия; В случае недовольства техническим обслуживанием, выдается гарантия на право обращения в более высокие инстанции и рассмотрение жалобы.