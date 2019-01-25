Саакашвили пообещал сменить власть в Грузии за 72 часа

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и сменить там власть. Об этом он заявил в эфире телеканала Rustavi 2.

По словам Саакашвили, он вернется на родину, когда будет уверен в том, что «активная часть Грузии и оппозиция» смогут обеспечить ему 72 часа свободного передвижения по стране.

«Это сценарий смены руководства мирным путем», - добавил он.

Бывший грузинский лидер также упомянул о борьбе с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили. Он сравнил грузинские власти с «сумасшедшими, которые заперли врачей в сумасшедшем доме» и подчеркнул, что надо их «нейтрализовать без трагедии, насилия и жертв».