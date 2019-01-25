Президент Азербайджана и первая леди Мехрибан Алиева встретились с семьями шехидов, сообщает АзерТАдж.

Отмечая заботу, которое оказывает государство вынужденным переселенцам и семьям шехидов, Ильхам Алиев напомнил, что первый подписанный им указ после избрания президентом в прошлом году касался усиления социальной защиты семей шехидов.

Глава государства добавил, что этот указ подразумевает единовременные выплаты в размере 11 тысяч манатов для около 10 тысячам семей шехидов. Процесс выплаты денег уже начался и более трех тысяч семей уже получили деньги.

Ильхам Алиев отметил, что проводятся расследования в связи с семьями шехидов, получивших в свое время компенсации и учитывая несоответствие полученной ими в свое время компенсации с текущим курсом, был подписан новый указ и число граждан, которые получат 11 тысяч манатов увеличено.

Выступая на встрече, президент Ильхам Алиев отметил, что благодаря сильному военному потенциалу, влиянию в мире и растущим возможностям, позиции Азербайджана в переговорном процессе укрепились. «Азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с этой оккупацией», - сказал президент.

Затем глава государства предоставил пластиковые карты для получения единовременной выплаты наследникам погибших военнослужащих.