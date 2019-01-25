Standard & Poor's: Валютные резервы Азербайджана увеличатся

На конец 2019 года резервы Центрального банка Азербайджана увеличатся на 460 млн долларов США, или на 7,31% - до 6,754 млрд долларов, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) о суверенном кредитном рейтинге Азербайджана.

Согласно информации, резервы Центробанка Азербайджана в 2018 году увеличились на 959 млн долларов, или на 17,98%, составив 6,294 млрд долларов. В 2020 же году валютные резервы ЦБА увеличатся до 7,211 млрд долларов, в 2021-м - до 7,671 млрд долларов.