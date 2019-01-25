Nar поддержал детей, страдающих от аутизма

Так, Nar предоставил высокоскоростной беспроводной интернет общественному объединению Birgə və Sağlam, которое работает с детьми, страдающими аутизмом. Благодаря высокоскоростному неограниченному доступу в интернет от Nar дети с синдромом аутизма смогут воспользоваться программами и учебными материалами, необходимыми для их интеграции в общество.

Кроме того, с помощью сети Nar молодые люди с аутизмом, работающие в кафе Kashalata общественного объединения Birgə və Sağlam, смогут развивать навыки работы с компьютером и IT, свободно пользоваться интернетом для изучения различных профессий.

Ранее Nar уже оказывал поддержку детям с расстройством аутистического спектра, обеспечив кафе Kashalata, где они работают, необходимым оборудованием.

Отметим, что кафе Kashalata принимает на работу детей с аутизмом для поддержки их интеграции в общество и развития их социальных навыков. В этом кафе дети самостоятельно обслуживают посетителей. В реабилитационном центре общественного объединения Birgə və Sağlam проживают более 70 детей, страдающих аутизмом и нуждающихся в особом уходе.

Нужно отметить, что Nar постоянно держит нуждающихся в особой заботе людей в центре внимания, делает все возможное для их интеграции в общество.

Подробную информацию о стратегии КСО мобильного оператора можно получить на сайте Nar.az.