МИД Венесуэлы: Мадуро не просил военной помощи у России

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас назвал слухами сообщения о том, что президент страны Николас Мадуро обратился к Москве с просьбой о военной помощи, пишет Интерфакс.

"Со времен Уго Чавеса наше сотрудничество с Россией всегда гармонично развивалось и становилось все более тесным в течение последних лет. Мы думаем, что президенту РФ Владимиру Путину и лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро удалось его поднять на новый уровень", - сказал Арреас в интервью Russia Today,

"Мы развиваем сотрудничество в экономической, индустриальной, сельскохозяйственной и финансовой сферах, а также военное сотрудничество, которое существовало всегда", - сказал Арреас.