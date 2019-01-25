Новая MAZDA 6: больше функциональности, динамики, элегантности

Официальный дистрибьютор японского бренда Mazda в Азербайджане начал продажу нового седана Mazda 6. Новое поколение Mazda 6 усовершенствована во всех отношениях и превосходит своего предшественника.

В интерьере вас ожидают комфорт и функциональность. Кожаные сиденья с подогревом, пакет памяти водительского сиденья, деревянная отделка - все это является показателями удобства.

Любителям комфорта, экстерьера и надежного управления в этом автомобиле все придется по душе. Решетка радиатора с резкими линиями, в контрасте с гладкими переходами экстерьера, со специальной техникой окрашивания являются ключевыми моментами, которые следует подчеркнуть.

Наряду со всем этим, благодаря улучшенной шумоизоляции вам захочется проводить больше времени в салоне автомобиля. Такие практические детали, как комплект светодиодных фонарей, светодиодная подвеска зоны двери, доступ без ключей, система Start Stop, сенсоры дождя и света упрощают работу водителя.

Для тех, кто хочет испытать мощность и динамику за рулем, особенно важен двигатель SKYACTIV 2.5L, который имеет 194 лошадиные силы. Новая Mazda 6 демонстрирует высокий перформанс безопасности, с помощью таких функций, как G-VECTORING, адаптивные светодиодные фары, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы (LKA), cистема безопасного торможения в городе (SCBS), датчики паркинга и т.д. Обратитесь к официальному дистрибьютору Mazda Avtomobil Mərkəzi для подробной информации о новой Mazda 6.

Также информация доступна по ссылке http://mazda.az/cars/new-mazda6/sedan/overview и по номеру (012) 349-01-00.

Адрес Mazda Avtomobil Mərkəzi: г. Баку, шоссе Баку-Сумгаит, 6-й км.