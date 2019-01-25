Глава МИД Армении о тайне вокруг Карабаха

Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян заявил, что никаких тайных договоренностей по Карабах у нет, и призвал общество не поддаваться паническим настроениям, передает «Спутник Армения».

Последнее заявление по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана о подготовке народов и обществ двух стран к миру породило различные разговоры в армянском обществе, так как непонятны механизмы реализации.

"Нет ничего, чего бы вы не знали. Диалог идет вокруг важных для нас вопросов. Меня удивляют разговоры в обществе о том, что мы что-то потеряли или уступили. Откуда такие настроения? Ничего подобного нет, и никакого отступа от нашей позиции нет. Нет ничего такого, что бы мы сделали и не поставили общественность в известность", - подчеркнул Мнацаканян.

По его словам, Ереван не отклонялся от того, что говорил: армянская сторона выступает за исключительно мирное решение в рамках Минской группы ОБСЕ. Приоритетом для армянской стороны остаются вопросы статуса и безопасности, добавил Мнацаканян.

Министр подчеркнул, тезис о подготовке народов и обществ двух стран к миру, в том числе озвученный ООН, далеко не нов. Об этом неоднократно говорилось. "У ООН всегда была такая позиция, чтобы содействовать процессу. И я ее высоко оцениваю", - сказал он.

При этом Мнацаканян добавил, что подготовка к миру подразумевает несколько функций, и четкой формулы для этого нет.

В то же время Мнацаканян подчеркнул, что решимость Армении не должна ставиться под вопрос.

"Просто миру нет альтернативы, альтернатива миру – это катастрофа", - сказал он.