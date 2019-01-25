Погода на завтра: Дожди и сильный ветер
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные. Прогнозируется усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха в Баку и на Апшероне составит 2-4, днем 5-7 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана завтра также прогнозируются дожди, местами интенсивные, в горных и предгорных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ожидается местами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.