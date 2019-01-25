Просто так Расулзаде не бывает

Напомним, 15 января был украден старый барельеф. Позже полиция поймала злоумышленников, которые сдали барельеф в пункт приема металлолома.

История вокруг барельефа основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде на доме, где он родился и вырос в поселке Новханы, не прекращается.

24 января муниципалитет поселка сообщил об установке нового барельефа. Как выяснилось, написать текст к новому барельефу поручили учителям местной школы, которые не справились с этой задачей. Так, на новом барельефе с изображением Мамед Эмина Расулзаде вместо Азербайджанской Демократической Республики было написано «Азербайджанская Государственная Республика», вместо партии «Мусават» – «Национальная партия Мусават», вместо Мамед Эмин Расулзаде – «Мамедэмин Расулзаде».

Совершенно новый барельеф во избежание скандала поспешили убрать. И сегодня на доме, в котором родился один из основателей АДР, появилась очередная памятная табличка. В этот раз авторы ограничились одной фразой «В 1884 году в этом доме родился Мамед Эмин Расулзаде».

Авторы барельефа не посчитали нужным указать, кем был Мамед Эмин Расулзаде, какой вклад он внес в историю Азербайджана.