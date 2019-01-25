Венесуэльцы массово бегут из страны
Тысячи жителей Венесуэлы покидают страну, охваченную политическим и гуманитарным кризисом, сообщает BBC.
Согласно информации, многие бегут в соседнюю Колумбию, незаконно пересекая границу.
Отметим, на прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя легитимным президентом, по словам которого действующий глава государства Николас Мадуро был избран незаконным путем.
На сегодняшний день власть Гуаидо признали США, ряд стран Европы и Латинской Америки.