Бесплатный WhatsApp для абонентов Nar
Nar, самый молодой и инновационный мобильный оператор в стране, продолжает радовать своих абонентов. Отныне для абонентов Nar, которые приобретают один из пакетов «Безлимитный интернет», WhatsApp станет бесплатным.
Даже после окончания мегабайтов абонент может пользоваться бесплатным доступом в интернет и безлимитными переписками в WhatsApp до конца периода использования. Кроме того, с пакетами «XL», «2XL» и «3XL» интернет-трафик по ночам предоставляется на полной скорости и бесплатно, в то время как мегабайты пакета не используются.
Отметим, что Nar предоставляет абонентам возможность выбрать один из пакетов «Безлимитный интернет» с различным объемом трафика. Абоненты могут пользоваться скоростью до 150 Мбит/с на мобильных устройствах и ПК.
Кроме того, абонент может заказать новый пакет «Безлимитный интернет», даже если трафик в предыдущем пакете «Безлимитный интернет» не был использован. В этом случае мегабайты обоих пакетов суммируются, и трафик каждого пакета будет оставаться активным в течение срока службы соответствующего пакета. По истечении срока действия активных пакетов последний заказанный пакет будет повторно активирован.
Более подробную информацию о пакетах «Безлимитный интернет» можно получить на сайте nar.az.