Бесплатный WhatsApp для абонентов Nar

Nar, самый молодой и инновационный мобильный оператор в стране, продолжает радовать своих абонентов. Отныне для абонентов Nar, которые приобретают один из пакетов «Безлимитный интернет», WhatsApp станет бесплатным.

Даже после окончания мегабайтов абонент может пользоваться бесплатным доступом в интернет и безлимитными переписками в WhatsApp до конца периода использования. Кроме того, с пакетами «XL», «2XL» и «3XL» интернет-трафик по ночам предоставляется на полной скорости и бесплатно, в то время как мегабайты пакета не используются.