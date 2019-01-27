Экс-советник Трампа готов сотрудничать со спецпрокурором Мюллером

Задержанный в рамках «российского дела» экс-советник президента США Дональда Трампа - Роджер Стоун готов сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование «вмешательства» в президентские выборы, сообщает телеканал ABC News.

Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун пообещал «сказать всю правду» о контактах с Трампом.

По его словам, он обсуждал с политиком по телефону политические вопросы. В то же время Стоун заверил, что «никакого сговора с Россией не было».

Отметим, что на прошлойй неделе Стоуну было предъявлено обвинение по семи пунктам. Давать показания против Трампа он отказался.