США договорились с талибами о мире

Делегация США договорилась о принципах мирного соглашения с представителями движения «Талибан», рассказал посол США в Афганистане Залмай Халилзад The New York Times.

«У нас есть черновик рамочного соглашения, который до принятия еще необходимо будет конкретизировать, — сказал дипломат. — Талибы пообещали сделать все возможное, чтобы Афганистан не стал трибуной для международных террористов и террористических группировок».

Халилзад подчеркнул, что американская сторона твердо представила свое намерение проработать пункты мирного соглашения.

Как отмечает газета, договоренность, хотя и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится уже почти 20 лет.

Отмечается, что участникам встречи удалось достичь компромисса, и после подписания мирного договора иностранные войска будут выведены из Афганистана в течение 18 месяцев.