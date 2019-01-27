Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США
Российский Су-27 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Когда именно произошел инцидент, в релизе не уточняется.
Известно, что российская система ПВО засекла над нейтральными водами "приближающуюся к государственной границе России воздушную цель", и военные приняли решение о перехвате.
Экипаж российского истребителя приблизился к P-8A Poseidon на безопасное расстояние, после чего иностранная машина удалилась, а Су-27 вернулся на базу.