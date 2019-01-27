«План реабилитации»: очередь дошла до модульных электростанций
В число работ, проводимых в рамках «Плана реабилитации» для устранения кризиса, возникшего в электроэнергетической системе 3 июля прошлого года, включены работы на электростанциях модульного типа. Неделю назад стартовали ремонтно-восстановительные работы двигателей на электростанциях модульного типа «Сангачал», «Хачмаз», «Шахдаг», «Баку», «Астара» и «Шеки».
Об этом haqqin.az заявил глава центра по общественным связям ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.
«Если до ремонта двигатели работали на низких оборотах и с перерывами, то после ремонта они будут работать близко к установленной мощности и с большей продолжительностью. Например, если до ремонта каждый из двигателей на электростанции «Сангачал» работал с мощностью до 14 мегаватт, то после ремонта планируется довести их мощность до 16 мегаватт. А на электростанциях «Хачмаз», «Шахдаг», «Баку», «Астара» и «Шеки» мощность каждого двигателя будет повышена примерно с 5,5 мегаватт до 8,1 мегаватт. В результате более 200 мегаватт утерянной мощи будет восстановлено», - сказал представитель ОАО «Азерэнержи».